В Нидерландах произошла серия нападений с ножом: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате серии нападений с ножом в городе Маастрихт в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов. Об этом сообщила местная полиция в сети микроблогов Twitter, передает УНН.
“В Маастрихте состоялись два инцидента с применением ножей, два человека погибли и двое получили ранения”, — сообщили правоохранители Лимбурга.
Кроме того отмечено, что в настоящее время полиция проводит расследование на месте событий.
Пока полиция не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.
Как сообщал УНН, в Киеве мужчина трижды совершил нападение на один пункт предоставления кредитов.