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В небі над Київщиною помітили гало

В небі над Київщиною помітили гало

Київ • УНН

 • 1245220 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В небі над Київською областю помітили незвичайне оптичне явище, яке має назву "гало". Про це повідомляють очевидці у соцмережах, передає УНН.

Деталі

У соціальних мережах почала ширитись інформація про появу незвичного оптичного явища "гало". За інформацією, його можна спостерігати в небі над Київщиною. Люди у соцмережах почали ширити фото на якому можна побачити унікальне атмосферне оптичне явище.

Довідка

Гало — оптичне явище, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше його можна спостерігати в атмосфері у перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов. Найпоширеніша форма гало - світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Нагадаємо

На цьому тижні, у понеділок, в Україні зафіксували рідкісне явище Північне сяйво.

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