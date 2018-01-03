НАЗК знайшло порушення у звітах 38 політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило висновки про результати аналізу 275 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IІI квартал 2017 року. Про це УНН повідомила прес-служба НАЗК.
У НАЗК розповіли, що за результатами аналізу звітів виявили низку порушень. Зокрема, 13 політичних партій не додали інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи. Одночасно строк подання звіту порушили 6 політичних партій.
Порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії встановлені у 6 звітах, зокрема у партій "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" та "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".
Окрім цього політична партія "Блок Дарта Вейдера" та приватне підприємство "Українська правда" не надали інформацію та документи на письмовий запит Національного агентства. Виявлені порушення тягнуть за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтями 18846, 21221 та 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Також встановлено неповноту відображеної інформації щодо правових підстав користування об'єктами нерухомості, які відображені у звітах як місцезнаходження 13 політичних партій.
Нагадаємо, станом на 16:00 2 січня 2018 року, щорічну електронну декларацію подали 145 державних службовців. Так, чиновники, які займають найвищі державні посади, зокрема Президент України, Генпрокурор, народні депутати України, голови НАБУ та НБУ, ще не подавали свої е-декларації.