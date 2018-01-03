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НАПК нашло нарушения в отчетах 38 политических партий

Киев • УНН

 • 11997 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило выводы о результатах анализа 275 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

НАПК нашло нарушения в отчетах 38 политических партий

В НАПК рассказали, что по результатам анализа отчетов выявлен ряд нарушений. В частности, 13 политических партий не добавили информацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от каждой местной организации, которая в установленном порядке получила статус юридического лица. Одновременно срок представления отчета нарушили 6 политических партий.

Нарушение порядка предоставления или получение взноса в поддержку политической партии установлены в 6 отчетах, в частности у партий "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Кроме того, политическая партия "Блок Дарта Вейдера" и Частное предприятие "Украинская правда" не предоставили информацию и документы по письменному запросу Национального агентства. Выявленные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную статьями 18846, 21221 и 21215 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Также установлено неполноту отраженной информации относительно правовых оснований пользования объектами недвижимости, которые отражены в отчетах как местонахождение 13 политических партий.

Напомним, по состоянию на 16:00 2 января 2018 года, ежегодную электронную декларацию подали 145 государственных служащих. Так, чиновники, занимающие высокие государственные должности, в том числе Президент Украины, Генпрокурор, народные депутаты Украины, председатели НАБУ и НБУ, еще не подавали свои э-декларации.

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