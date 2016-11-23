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В.Назарову оголосили обвинувальний акт у справі про збитий літак Іл-76

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Павлоградському міськрайонному суді оприлюднили обвинувальний акт генерал-майору Віктору Назарову, щодо обвинувачень у справі про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту, передає УНН з посиланням на Радіо “Свобода”.

В.Назарову оголосили обвинувальний акт у справі про збитий літак Іл-76

Та, обвинувальний акт оголосив представник прокуратури на судовому засіданні 23 листопада.

Як йдеться в акті, В.Назаров як керівник штабу АТО був зобов’язаний здійснювати керування військовими частинами, залученими до операції, аналізувати інформацію і прогнозувати ймовірні дії незаконних збройних формувань на Донбасі, однак, обіймаючи посаду, недбало поставився до виконання своїх службових обов’язків.

Крім того, в акті вказано, що В.Назаров достеменно знав про розташування на аеродромі Луганська груп бойовиків, озброєних ПЗРК, тобто “усвідомлював, що політ літаків на вказаний аеродром буде здійснюватись на територію противника” і був поінформований про “терористичну загрозу”.

“13.06.2014 року до штабу АТО з СБУ надійшла інформація — про те, що дві групи бойовиків озброєні ПЗРК, вирушили до аеродрому Луганська і мають намір збивати літаки,” — зазначив прокурор.

За його даними, В.Назаров як керівник штабу АТО не організував протидію групам бойовиків і не гарантував безпеку українських військовослужбовців, відправлених до Луганська, що “призвело до вчинення теракту й загибелі 49 військовослужбовців”. Матеріальні збитки держави, за даними з акту, оцінені в понад 28,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.

Під час заходу на посадку, на висоті 400 м, літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.

Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.

Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.

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