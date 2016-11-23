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В.Назарову объявили обвинительный акт по делу о сбитом самолете Ил-76

Киев • УНН

 • 7314 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Павлоградском районном суде обнародовали обвинительный акт генерал-майору Виктору Назарову, по обвинениям в деле о сбитом вооруженными сепаратистами под Луганском самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, передает УНН со ссылкой на Радио "Свобода" .

В.Назарову объявили обвинительный акт по делу о сбитом самолете Ил-76

И, обвинительный акт объявил представитель прокуратуры на судебном заседании 23 ноября.

Как говорится в акте, В.Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченным к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей " связей.

Кроме того, в акте указано, что В.Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

"13.06.2014 года в штаб АТО с СБУ поступила информация - о том, что две группы боевиков вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты", - отметил прокурор.

По его данным, В.Назаров как руководитель штаба АТО не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих, отправленных в Луганск, что "привело к совершению теракта и гибели 49 военнослужащих". Материальный ущерб государства, по данным из акта, оценены в более 28,7 миллиона гривен.

Напомним, 14 июня 2014 из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации.

При заходе на посадку, на высоте 400 м, самолет был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела самолет загорелся и упал.

Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.

Позже в ГПУ сообщили, что во время досудебного расследования было установлено, что генерал-майор В.Назаров в период с 11 по 14 июня 2014 года, зная об угрозе совершения террористического акта, не обеспечил мер по обеспечению безопасности воздушной передислокации личного состава вовлеченной в АТО сводной воздушно роты, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ, полного уничтожения самолета Ил-76МД и другого военного имущества, которое было на его борту.

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