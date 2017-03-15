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В.Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок у справі про збитий Іл-76

В.Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок у справі про збитий Іл-76

Київ • УНН

 • 12072 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Сторона захисту генерал-майора Віктора Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця та скасувати йому запобіжний захід і закрити справу. Про це у вівторок заявив адвокат обвинуваченого Віктора Назарова Михайло Турик у Павлоградському міськрайонному суді, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначають, що сторона захисту генерал-майора Віктора Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця “за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення” та скасувати йому запобіжний захід у вигляді внесення грошової застави в сумі 97,4 тисяч гривень, а кримінальне провадження закрити.

За його словами адвоката, говорити про “бойову обстановку” щодо В.Назарова і його дій неправомірно, а якщо прокуратура інкримінує В.Назарову службове недбальство в “бойовій обстановці”, то вона “таким чином визнає терористів військовим супротивником, тобто воюючою стороною, а не терористами”.

Після виступу адвоката суд оголосив про завершення дебатів сторін.

У своєму останньому слові сам генерал-майор В.Назаров ще раз заявив, що своєї провини не визнає. Зокрема, він зазначив, що у ході досудового слідства було допущене “маніпулювання інформацією”, а в свідченнях свідків у суді були “припущення” та “інформація, інтерпретована на власний розсуд”.

За його словами, у суді також не було представлено оригінал документа з розвідданими щодо обстановки в Луганському аеропорту.

На наступному засіданні суд має оголосити рішення в справі.

Як повідомляв УНН, потерпілі у катастрофі ІЛ-76 просять “посадити” В.Назарова на 49 років.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі ІЛ-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

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