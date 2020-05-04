В Нацполіції підтверджено 142 випадки коронавірусу

“Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі — 17, Національна гвардія — 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій — 3, Державна міграційна служба — 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ є півторамісячний запас засобів індивідуального захисту, наступні закупівлі будуть відбуватися лише у вітчизняних виробників.