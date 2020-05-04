В Нацполиции подтверждено 142 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Национальной полиции Украины пока зафиксировано 142 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, а в Нацгвардии 19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе — 17 Национальная гвардия — 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям — 3, Государственная миграционная служба — 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве внутренних дел является полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты, следующие закупки будут происходить только у отечественных производителей.