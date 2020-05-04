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МВС має півторамісячний запас засобів індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ є півторамісячний запас засобів індивідуального захисту, наступні закупівлі будуть відбуватися лише у вітчизняних виробників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

МВС має півторамісячний запас засобів індивідуального захисту

“Щодня на охорону публічного порядку заступає понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців та близько 2000 прикордонних нарядів. Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі — 17, Національна гвардія — 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій — 3, Державна міграційна служба — 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для захисту 350-тисячного колективу МВС в КНР, оперативно було закуплено в березні-квітні 1,5 млн шт. респіраторів, понад 260 тис. шт. костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес-тестів, 1000 термометрів, понад 200 тисяч пар одноразових рукавичок. Частина цього вантажу — 80 тис. респіраторів та 8000 костюмів, було передано МОЗу для забезпечення першочергових потреб закладів охорони здоров’я по всій Україні.

“Зараз, коли МВС вже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів необхідних для протистояння епідемії коронавірусу, Міністерством прийнято рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників”, — повідомили в МВС.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дав доручення щодо організації консультацій з виробниками засобів індивідуального захисту. Так, планується дізнатися, яка допомога їм необхідна для збільшення кількості та якості виготовлення засобів індивідуального захисту.

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