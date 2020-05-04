МВД имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты

“Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев и около 2000 пограничных нарядов. По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе — 17 Национальная гвардия — 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям — 3, Государственная миграционная служба — 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР, оперативно было закуплено в марте-апреле 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс-тестов, 1000 термометров, более 200 000 пар одноразовых перчаток. Часть этого груза — 80 тыс. респираторов и 8000 костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

“Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно в украинских товаропроизводителей”, — сообщили в МВД.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал поручение по организации консультаций с производителями средств индивидуальной защиты. Так, планируется узнать, какая помощь им необходима для увеличения количества и качества изготовления средств индивидуальной защиты.