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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В НАТО стартувала зустріч "Рамштайн-3" під головуванням США та України

В НАТО стартувала зустріч "Рамштайн-3" під головуванням США та України

Київ • УНН

 • 170352 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалася зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Раммштайн». Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, пише УНН.

Цитата

«У Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з питань оборони України під спільним головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та України Олексія Резнікова», - повідомили у МОУ.

Деталі

За інформацією оборонного відомства, Україну також представляють заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо

Десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу збираються у середу у Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні на тлі того, як Київ закликає до значного збільшення постачання озброєнь, щоб допомогти стримувати російські війська на сході України.

Зустріч міністрів оборони НАТО проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Група із майже 50 країн збирається втретє для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у квітні.

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