В НАТО стартувала зустріч "Рамштайн-3" під головуванням США та України

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«У Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з питань оборони України під спільним головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та України Олексія Резнікова», - повідомили у МОУ.

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За інформацією оборонного відомства, Україну також представляють заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо

Десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу збираються у середу у Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні на тлі того, як Київ закликає до значного збільшення постачання озброєнь, щоб допомогти стримувати російські війська на сході України.

Зустріч міністрів оборони НАТО проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Група із майже 50 країн збирається втретє для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у квітні.