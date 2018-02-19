Внаслідок обстрілу в зоні АТО загинув український військовослужбовець - штаб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли опорних пунктів Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, внаслідок чого загинув український військовослужбовець. Про це в мережі Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм по наших позиціях неподалік Кримського. З гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по українських укріпленнях поблизу Гладосового, Новолуганського та Світлодарська.

На Донецькому напрямку загарбники з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів і кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО біля Пісків. Застосування ворогом 120-мм та 82-мм мінометів зафіксовано поблизу Лебединського, Водяного та Широкиного.

“Загалом, від початку доби, ворог провів 9 обстрілів. Унаслідок вогню агресора загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Окрім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових”, — повідомили в штабі.

Нагадаємо, напередодні двоє бойовиків на Донбасі підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях.

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