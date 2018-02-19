В результате обстрела в зоне АТО погиб украинский военнослужащий - штаб

На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм по нашим позициям неподалеку Крымского. С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениях вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО у Песков. Применение врагом 120-мм и 82-мм минометов зафиксировано вблизи Лебединского, Водяного и Широкино.

"В целом, с начала суток, враг провел 9 обстрелов. В результате огня агрессора погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных", - сообщили в штабе.

Напомним, накануне двое боевиков на Донбассе подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях.