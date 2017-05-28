В NASA повідомили про зникнення зірки, за якою вони стежили кілька років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Зірка N6946-BH1, за якою американські астрономи спостерігали протягом декількох років, раптово зникла, передає УНН з посиланням на NASA.
Повідомляється, що N6946-BH1 розташовувалася на відстані 22 мільйонів світлових років від Землі в спіральній галактиці NGC 6946. Світило було в 25 разів важчим за Сонце.
Дослідники, згідно з інформацією, не знають точних причин, за якими небесне тіло зникло з поля зору. Найбільш імовірною гіпотезою, що пояснює те, що сталося, є гравітаційний колапс - перетворення N6946-BH1 в чорну діру.
Вчені не припускали такого варіанта розвитку подій, вони були впевнені, що зірка просто вибухне.
У 2007 році вчені спостерігали на поверхні зірки яскравий спалах, який зазвичай сигналізує швидкий вибух зірки. Через два роки було зафіксовано менш яскравий спалах, після якого випромінювання світила стало зменшуватися.
Як повідомляв УНН, NASA відправить зонд вивчати Сонце.