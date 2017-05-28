В NASA сообщили об исчезновении звезды, по которой они следили несколько лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Звезда N6946-BH1, по которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, передает УНН со ссылкой на NASA.
Сообщается, что N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946. Светило было в 25 раз тяжелее Солнца.
Исследователи, согласно информации, не знают точных причин, по которым небесное тело исчезло из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей то, что произошло, является гравитационный коллапс - превращение N6946-BH1 в черную дыру.
Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда просто взорвется.
В 2007 году ученые наблюдали на поверхности звезды яркая вспышка, который обычно сигнализирует быстрый взрыв звезды. Через два года было зафиксировано менее яркая вспышка, после которого излучение светила стало уменьшаться.
Как сообщал УНН, NASA отправит зонд изучать Солнце.