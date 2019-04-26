В МЗС спростували заяву Росії щодо українців, які поїхали з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зроблена російською стороною в ООН заява про те, що з 2014 року майже мільйон громадян виїхали з окупованих територій до Росії, не відповідає наявним у МЗС даним. Про це заявив Міністр закордонних справ України під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"За всіма міжнародними конвенціями в сенсі міжнародного права Росія несе повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях. Всі цифри, які вона наводить (в Радбезі ООН - ред.), я б цьому не довіряв. Ми мали приклади багатьох маніпуляцій щодо ситуацій на окупованих територіях - і фактологічна і сутнісні. Вони будуть продовжуватись. Я не вірю в те, що майже мільйон українців виїхав з окупованих територій. Це не відповідає нашим даним. Тим більше я не вірю, що всі вони вже отримали російські паспорти", - сказав Клімкін.
Він запевнив, що довіряти будь-яким даним, які наводить Росія, не варто.
Як повідомляв УНН, у МЗС Естонії відреагували на указ Путіна про видачу паспортів жителям ОРДЛО.