В МЗС РФ назвали заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій "цинічним і нелюдський актом"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ назвали заборону в’їзду в Україну співачці Юлії Самойловій, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні, “цинічним і нелюдський актом”. Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Це черговий відверто цинічний і нелюдський акт київської влади”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки.