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В МЗС РФ назвали заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій "цинічним і нелюдський актом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ назвали заборону в’їзду в Україну співачці Юлії Самойловій, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні, “цинічним і нелюдський актом”. Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Це черговий відверто цинічний і нелюдський акт київської влади”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки.

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