В МИД РФ назвали запрет въезда в Украину Юлии Самойловой "циничным и нечеловеческим актом"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел РФ назвали запрет въезда в Украину Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", "циничным и нечеловеческим актом". Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти", - сказал он.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.