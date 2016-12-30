В МЗС прокоментували звіт ОБСЄ щодо виборів у Держдуму РФ в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували Звіт Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами депутатів Державної Думи Федеральних зборів РФ на території тимчасово окупованого АР Крим. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"У зв’язку з оприлюдненням Остаточного Звіту Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в РФ 18 вересня 2016 року МЗС України вчергове привертає увагу до нелегітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів РФ, які були проведені на території тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь і грубо порушують українське законодавство та міжнародне право", - наголошують в МЗС.
МЗС закликає БДІПЛ ОБСЄ й надалі дотримуватися послідовності та відданості міжнародному праву та повазі до принципів суверенітету і територіальної цілісності держав ОБСЄ.
Крім того у відомстві зазначили, що висновки ОБСЄ/БДІПЛ доводять, що виконання Росією своїх демократичних зобов’язань перебуває під загрозою, виборче середовище зазнало негативного впливу через використання адміністративного ресурсу, обмеження основоположних свобод та політичних прав, жорсткий контроль над ЗМІ, та посилення утисків громадянського суспільства.
В МЗС також нагадали, що через нелегітимність проведення російських парламентських виборів в окупованому Криму Верховна Рада України поставила під сумнів легітимність повноважень усієї Державної Думи Федеральних Зборів РФ сьомого скликання.