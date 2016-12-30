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В МИД прокомментировали отчет ОБСЕ по выборам в Госдуму РФ в Крыму

В МИД прокомментировали отчет ОБСЕ по выборам в Госдуму РФ в Крыму

Киев • УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали Отчет Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ на территории временно оккупированной АР Крым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

"В связи с обнародованием Окончательного отчета Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в РФ 18 сентября 2016 года МИД Украины в очередной раз привлекает внимание к нелегитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, которые были проведены на территории временно оккупированных Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь и грубо нарушают украинское законодательство и международное право ", - отмечают в МИД.

МИД призывает БДИПЧ ОБСЕ и в дальнейшем придерживаться последовательности и преданности международному праву и уважении принципов суверенитета и территориальной целостности государств ОБСЕ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что выводы ОБСЕ / БДИПЧ доказывают, что выполнение Россией своих демократических обязательств находится под угрозой, избирательная среда подверглась негативного воздействия через использование административного ресурса, ограничение основных свобод и политических прав, жесткий контроль над СМИ, и усиление притеснений гражданского общества.

В МИД также напомнили, что из-за нелегитимности проведения российских парламентских выборов в оккупированном Крыму Верховная Рада Украины поставила под сомнение легитимность полномочий всей Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.

Украинские Национальные Новости

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