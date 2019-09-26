У МВС залишили Князєва на посаді радника

"Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах та члена колегії МВС", - цитує Авакова пресслужба.

Нагадаємо, 24 вересня голова Національної поліції України Сергій Князєв подав у відставку.

Уряд у середу, 25 вересня, прийняв відставку Князєва та призначив нового очільника поліції - Ігоря Клименка.

Сьогодні полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови Національної поліції.