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У МВС залишили Князєва на посаді радника

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Колишній очільник Національної поліції Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра внутрішніх справ України на громадських засадах та члена колегії МВС. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МВС у Facebook.

У МВС залишили Князєва на посаді радника

"Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах та члена колегії МВС", - цитує Авакова пресслужба.

Нагадаємо, 24 вересня голова Національної поліції України Сергій Князєв подав у відставку.

Уряд у середу, 25 вересня, прийняв відставку Князєва та призначив нового очільника поліції - Ігоря Клименка.

Сьогодні полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови Національної поліції.

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