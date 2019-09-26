В МВД оставили Князева в должности советника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра внутренних дел Украины на общественных началах и члена коллегии МВД. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД в Facebook.
"Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД", - цитирует Авакова пресс-служба.
Напомним, 24 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку.
Правительство в среду, 25 сентября, приняло отставку Князева и назначило нового главу полиции - Игоря Клименко.
Сегодня полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.