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В МВД оставили Князева в должности советника

Киев • УНН

 • 12643 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра внутренних дел Украины на общественных началах и члена коллегии МВД. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД в Facebook.

В МВД оставили Князева в должности советника

"Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД", - цитирует Авакова пресс-служба.

Напомним, 24 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку.

Правительство в среду, 25 сентября, приняло отставку Князева и назначило нового главу полиции - Игоря Клименко.

Сегодня полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.

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