В МВД оставили Князева в должности советника

"Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД", - цитирует Авакова пресс-служба.

Напомним, 24 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку.

Правительство в среду, 25 сентября, приняло отставку Князева и назначило нового главу полиции - Игоря Клименко.

Сегодня полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.