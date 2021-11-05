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У МВС розпочато службове розслідування щодо дій поліції на мітингу антивакцинаторів у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 13423 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Через дії поліції на мітингу антивацинаторів у Запоріжжі розпочато службове росзлідування. Про це під час Години запитань до уряду у ВР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає кореспондент УНН.

У МВС розпочато службове розслідування щодо дій поліції на мітингу антивакцинаторів у Запоріжжі

Цитата

“Зазначена особа вже відсторонена від виконання обов’язків, розпочато службове розслідування. За його результатами буде прийнято принципове рішення”, — заявив Єнін.

Нагадаємо

Мітинг відбувся 3 листопада під стінами Запорізької облдержадміністрації. Учасники акції зібралися попри те, що місто перебуває у “червоній” зоні епідемічної небезпеки через коронавірус і проведення мітингів заборонене. Учасники заходу виступали проти вакцинації від коронавірусу. В якийсь момент мітингувальники відмовилися виконувати вимоги поліції.

П’ятьох осіб було затримано. Водночас, один із затриманих впав та травмувався. У мережі зявилося відео, що чоловік міг травмуватися в результаті дій поліцейського. В результаті, начальник ГУНП у Запорізькій області призначив проведення службового розслідування щодо законності дій його підлеглих.

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