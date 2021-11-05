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В МВД начато служебное расследование относительно действий полиции на митинге антивакцинаторов в Запорожье

Киев • УНН

 • 13423 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из-за действий полиции на митинге антивацинаторов в Запорожье начато служебное расследование. Об этом во время Часа вопросов к правительству в ВР сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает корреспондент УНН.

В МВД начато служебное расследование относительно действий полиции на митинге антивакцинаторов в Запорожье

Цитата

“Указанное лицо уже отстранено от исполнения обязанностей, начато служебное расследование. По его результатам будет принято принципиальное решение”, — заявил Енин.

Напомним

Митинг состоялся 3 ноября под стенами Запорожской облгосадминистрации. Участники акции собрались несмотря на то, что город находится в “красной” зоне эпидемической опасности из-за коронавируса и проведение митингов запрещено. Участники мероприятия выступали против вакцинации от коронавируса. В какой-то момент митингующие отказались выполнять требования полиции.

Пять человек были задержаны. В то же время, один из задержанных упал и травмировался. В Сети появилось видео, что мужчина мог травмироваться в результате действий полицейского. В результате, начальник ГУНП в Запорожской области назначил проведение служебного расследования относительно законности действий его подчиненных.

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