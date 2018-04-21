В Москві ураган повалив сотні дерев, загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Москві через ураганний вітер постраждало 12 осіб, загинула дитина. Про це в twitter повідомив мер Москви Сергій Собянин, передає УНН.
"За уточненими даними, кількість постраждалих під час урагану збільшилася до 12 осіб. Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", - йдеться в повідомлені мера.
Крім того, він додав, що в наслідок урагану в місті було повалено сотні дерев, та попередив про можливе повторення поривів вітру сьогодні ввечері.
Як повідомляв УНН, щонайменше три людини померли у голландській провінції Оверепід під час урагану.