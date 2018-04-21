В Москве ураган повалил сотни деревьев, погиб ребенок

"По уточненным данным, число пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - говорится в сообщении мэра.

Кроме того, он добавил, что в результате урагана в городе было повалено сотни деревьев, и предупредил о возможном повторении порывов ветра сегодня вечером.

Как сообщал УНН, по меньшей мере три человека умерли в голландской провинции Оверепид во время урагана.