В Москві 16 березня пройдуть консультації по Донбасу з главою СММ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Глава Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Україні Ертугрул Апакан і спеціальний представник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік проведуть 16 березня консультації в Москві по ситуації на Україні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Про це заявив в середу чинний голова ОБСЄ, міністр у справах Європи, інтеграції та зовнішніх зносин Австрії Себастьян Курц.
“Курц підкреслив важливість підтримки сильного каналу зв’язку між країнами нормандського формату (Франція, Німеччина, Росія, Україна) і представниками ОБСЄ на місцях, включаючи СММ. У зв’язку з цим він зазначив, що в Москві 16 березня пройдуть консультації з главою СММ ОБСЄ, послом Ертугрул Апаканом і спеціальним представником чинного голови, послом Мартіном Сайдік. Подальші консультації заплановані в Києві, Берліні та Парижі,” — йдеться в заяві голови ОБСЄ в зв’язку з ескалацією напруженості в Донбасі і частих загроз для роботи спостерігачів.
Остання зустріч “нормандської четвірки” на рівні глав МЗС пройшла в Мюнхені 18 лютого “на полях” конференції з безпеки, лідери останній раз збиралися в Берліні в листопаді 2016 року.
Нагадаємо, 615 спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ працюють на Донбасі. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.