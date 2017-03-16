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В Москве 16 марта пройдет консультация по Донбассу с главой СММ ОБСЕ

В Москве 16 марта пройдет консультация по Донбассу с главой СММ ОБСЕ

Киев • УНН

 • 13662 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан и специальный представитель председателя ОБСЕ в Контактной группы Мартин Сайдик проведут 16 марта консультации в Москве по ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц.

"Курц подчеркнул важность поддержки сильного канала связи между странами нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина) и представителями ОБСЕ на местах, включая СММ. В связи с этим он отметил, что в Москве 16 марта пройдет консультации с главой СММ ОБСЕ, послом Эртугрул Апаканом и специальным представителем действующего председателя, послом Мартином Сайдиком. Дальнейшие консультации запланированы в Киеве, Берлине и Париже ", - говорится в заявлении председателя ОБСЕ в связи с эскалацией напряженности в Донбассе и частых угроз для работы наблюдателей.

Последняя встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД прошла в Мюнхене 18 февраля "на полях" конференции по безопасности, лидеры последний раз собирались в Берлине в ноябре 2016 года.

Напомним, 615 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работают на Донбассе. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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