В Москве 16 марта пройдет консультация по Донбассу с главой СММ ОБСЕ

Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц.

"Курц подчеркнул важность поддержки сильного канала связи между странами нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина) и представителями ОБСЕ на местах, включая СММ. В связи с этим он отметил, что в Москве 16 марта пройдет консультации с главой СММ ОБСЕ, послом Эртугрул Апаканом и специальным представителем действующего председателя, послом Мартином Сайдиком. Дальнейшие консультации запланированы в Киеве, Берлине и Париже ", - говорится в заявлении председателя ОБСЕ в связи с эскалацией напряженности в Донбассе и частых угроз для работы наблюдателей.

Последняя встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД прошла в Мюнхене 18 февраля "на полях" конференции по безопасности, лидеры последний раз собирались в Берлине в ноябре 2016 года.

Напомним, 615 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работают на Донбассе. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.