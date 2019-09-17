В Молдові затримали главу проросійського інформагентства – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Молдові затримали главу інформаційного агентства Sputnik-Moldova Володимира Новосадюка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Newsmaker.
“(За даними джерела Newsmaker — ред.) у Кишиневі затримали главу інформаційного агентства Sputnik-Moldova Володимира Новосадюка. Згідно з отриманими даними, наразі він вже знаходиться в будівлі Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК)”, — йдеться в повідомленні.
Також, у пресслужбі Антикорупційної прокуратури NM повідомили, що зараз в країні проводяться слідчі заходи у справі щодо крадіжки мільярда.
“Але не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про затримання Новосадюка”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що ім’я Новосадюка і його дружини Рити Цвік фігурувало у звітах Kroll. За даними звітів, Рита Цвік та Володимир Новасадюк, обидва акціонера Unibank, взяли в борг 12 млн леїв від ТОО Harrogate Consulting. Також Цвік володіє двома телеканалами, підконтрольними Шору — Orhei TV і “Центральне телебачення”.
Нагадаємо, у Молдові в рамках розслідування справи про крадіжку мільярда наклали арешт на будівлі, зареєстровані на компанію Finpar Invest, підконтрольну колишньому лідеру Демпартії Володимиру Плахотнюку.