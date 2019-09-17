В Молдове задержали главу пророссийского информагентства - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Молдове задержали главу информационного агентства Sputnik-Moldova Владимира Новосадюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Newsmaker.
“(По данным источника Newsmaker — ред.) в Кишиневе задержали главу информационного агентства Sputnik-Moldova Владимира Новосадюка. Согласно полученным данным, сейчас он уже находится в здании Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК)”, — говорится в сообщении.
Также, в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры NM сообщили, что сейчас в стране проводятся следственные мероприятия по делу о краже миллиарда.
“Но не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Новосадюка”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что имя Новосадюка и его жены Риты Цвик фигурировало в отчетах Kroll. По данным отчетов, Рита Цвик и Владимир Новасадюк, оба акционера Unibank, взяли в долг 12 млн леев от ТОО Harrogate Consulting. Также Цвик владеет двумя телеканалами, подконтрольными Шору — Orhei TV и “Центральное телевидение”.
Напомним, в Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.