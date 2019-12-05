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В Мінрегіоні розповіли, як стримати зростання тарифів ЖКГ

В Мінрегіоні розповіли, як стримати зростання тарифів ЖКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через використання Фонду енергоефективності можна стримати зростання цін в платіжах за житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"На сьогодні в платіжці кожного громадянина 70% становлять витрати на енергетичні ресурси: на теплову енергію, на газ, на електрику, на воду. Тож держава пропонує українцям, як співвласникам, використовувати Фонд енергоефективності, як інструмент державної підтримки, для покращення якості свого життя і стримування зростання платіжок", - сказала очільниця Мінрегіону Альона Бабак.

Вона також зазначила, що наразі було подано 13 заявок, а також додала що в Мінрегіоні хочуть в 2020 році розробити стратегію термомодернізації будівель.

"Це стосуватиметься не лише житлових будинків, а й громадських будівель. І відповідно до цієї стратегії ми розуміємо, що має бути державна підтримка житлового фонду. Ми розуміємо, що стратегія буде мертвою, якщо не буде інструментів фінансування. Держава вже акумулювала в Фонд енергоефективності 4,3 млрд грн і у наступних роках фінансування ще зросте", - розповіла Альона Бабак.

Міністр додала, що термомодернізація житлових будівель може стати рушієм економіки, адже будуть потрібні будівельні матеріали, людські ресурси, підрядні організації, компанії, які займатимуться налагодженням і влаштуванням інженерних установок та обладнання, яке забезпечить енергоефективність.

За словами Альони Бабак, з урахуванням внеску у 100 млн євро від ЄС та уряду Німеччини, фінансовий ресурс Фонду енергоефектвиності достатньо великий — близько 7 млрд грн і цього достатньо, щоб наступного року почалась більш масштабна і серйозна робота в напрямку термомодернізації житлових будівель.

Нагадаємо, в Мінрегіоні наголосили на важливості реформ ЖКГ.

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