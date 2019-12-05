В Минрегионе рассказали, как сдержать рост тарифов ЖКХ

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за использования Фонда энергоэффективности можно сдержать рост цен в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

"На сегодня в платежке каждого гражданина 70% составляют затраты на энергетические ресурсы: на тепловую энергию, на газ, на электричество, на воду. Поэтому государство предлагает украинцам, как совладельцам, использовать Фонд энергоэффективности, как инструмент государственной поддержки, для улучшения качества своей жизни и сдерживания роста платежек", - сказала руководитель Минрегиона Алена Бабак.

Она также отметила, что сейчас было подано 13 заявок, а также добавила, что в Минрегионе хотят в 2020 году разработать стратегию термомодернизации зданий.

"Это будет касаться не только жилых домов, но и общественных зданий. И в соответствии с этой стратегией мы понимаем, что должна быть государственная поддержка жилищного фонда. Мы понимаем, что стратегия будет мертвой, если не будет инструментов финансирования. Государство уже аккумулировало в Фонд энергоэффективности 4,3 млрд грн и в последующие годы финансирование еще возрастет", - рассказала Алена Бабак.

Министр добавила, что термомодернизация жилых зданий может стать двигателем экономики, ведь потребуются строительные материалы, человеческие ресурсы, подрядные организации, компании, которые будут заниматься наладкой и устройством инженерных установок и оборудования, которое обеспечит энергоэффективность.

По словам Алены Бабак, с учетом вклада в 100 млн евро от ЕС и правительства Германии, финансовый ресурс Фонда енергоефектвиности достаточно большой - около 7 млрд грн и этого достаточно, чтобы в следующем году началась более масштабная и серьезная работа в направлении термомодернизации жилых зданий.

Напомним, в Минрегионе отметили важность реформ ЖКХ.

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