В Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця

"Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення. Наразі він отримує допомогу у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я — задовільний", - повідомив Гуцуляк.



Загалом протягом 22 липня на Донбасі було зафіксовано 15 обстрілів позицій ЗСУ. З них 3 обстріли були зафіксовано на Луганському напрямку та 12 – на Донецькому.



Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв провів зустріч з делегацією Канади на чолі з Міністром міжнародного розвитку та франкофонії Марі Клод Бібо, під час якої продемонстрував докази порушення режиму тиші з боку бойовиків.



