В Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий отримав поранення, стан його здоров'я задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення. Наразі він отримує допомогу у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я — задовільний", - повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом 22 липня на Донбасі було зафіксовано 15 обстрілів позицій ЗСУ. З них 3 обстріли були зафіксовано на Луганському напрямку та 12 – на Донецькому.
Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв провів зустріч з делегацією Канади на чолі з Міністром міжнародного розвитку та франкофонії Марі Клод Бібо, під час якої продемонстрував докази порушення режиму тиші з боку бойовиків.