В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения. Сейчас он получает помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.
Всего в течение 22 июля на Донбассе было зафиксировано 15 обстрелов позиций ВСУ. Из них 3 обстрела были зафиксированы на Луганском направлении и 12 - на Донецком.
Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев провел встречу с делегацией Канады во главе с Министром международного развития и франкофонии Мари Клод Бибо, во время которой продемонстрировал доказательства нарушения режима тишины со стороны боевиков.