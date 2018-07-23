В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе бойца

"В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения. Сейчас он получает помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.



Всего в течение 22 июля на Донбассе было зафиксировано 15 обстрелов позиций ВСУ. Из них 3 обстрела были зафиксированы на Луганском направлении и 12 - на Донецком.



Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев провел встречу с делегацией Канады во главе с Министром международного развития и франкофонии Мари Клод Бибо, во время которой продемонстрировал доказательства нарушения режима тишины со стороны боевиков.



