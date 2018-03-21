В Міноборони розповіли про стан постраждалих на Донбасі військових

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий був поранений, ще один отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Внаслідок ворожих обстрілів був поранений 1 наш військовий, ще один отримав бойове травмування. Їх було оперативно доставлено до військово-медичного госпіталю. Стан їхнього здоров’я — задовільний”, — повідомив Гуцуляк.

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Всього протягом минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій сил АТО, з них 3 — на Луганському напрямку, та 2 — на Донецькому. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

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