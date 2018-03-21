В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших на Донбассе военных

"В результате вражеских обстрелов был ранен 1 наш военный, еще один получил боевое травмирование. Их было оперативно доставлено в военно-медицинский госпиталь. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

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Всего за прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций сил АТО, из них 3 - на Луганском направлении, и 2 - на Донецком. Украинские военные огонь не открывали.