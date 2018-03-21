В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших на Донбассе военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный был ранен, еще один получил боевое травмирования. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов был ранен 1 наш военный, еще один получил боевое травмирование. Их было оперативно доставлено в военно-медицинский госпиталь. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.
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Всего за прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций сил АТО, из них 3 - на Луганском направлении, и 2 - на Донецком. Украинские военные огонь не открывали.