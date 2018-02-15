В миколаївському суді вибухівку не знайшли

“Правоохоронці оточили район можливої небезпеки та евакуювали громадян, які знаходились у приміщенні суду. Вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою ретельно обстежили будівлю, а також прилеглу до нею територію. Будь-яких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, не виявлено”, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування, розпочато кримінальне провадження.

Слідчим відділенням Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.259 КК України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, сьогодні близько 08:30 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що заміновано Центральний районний суд м. Миколаєва.