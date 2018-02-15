В николаевском суде взрывчатку не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На территории Центрального районного суда г. Николаева предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, полицейские не обнаружили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали граждан, находившихся в здании суда. Взрывотехники и кинолог со служебной собакой тщательно обследовали здание, а также прилегающую к ней территорию. Каких-либо предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено ", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, который дал ложное сообщение о заминировании, начато уголовное производство.
Следственным отделением Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, сегодня около 8:30 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что заминирован Центральный районный суд г. Николаева.