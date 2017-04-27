В Миколаєві "замінували" ОДА
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні під час сесії Миколаївської обласної ради до поліції надійшла інформація про замінування будівлі Миколаївської облдержадміністрації, в якій проводиться засідання. Зазначену інформацію кореспонденту УНН підтвердили у патрульній поліції Миколаєва.
На місці події працюють поліцейські та кінологи зі службовими собаками, які проводять огляд будівлі.
Наразі рішення про евакуацію людей не прийнято.
Як повідомляв УНН, 26 квітня невідомі замінували будівлю Одеської міської ради, де проходило засідання.
На місці працювали співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції, працівники ДСНС в Одеській області та кінологічна служба.