В Миколаєві "замінували" ОДА

На місці події працюють поліцейські та кінологи зі службовими собаками, які проводять огляд будівлі.

Наразі рішення про евакуацію людей не прийнято.

Як повідомляв УНН, 26 квітня невідомі замінували будівлю Одеської міської ради, де проходило засідання.

На місці працювали співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції, працівники ДСНС в Одеській області та кінологічна служба.