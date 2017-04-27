В Николаеве "заминировали" ОГА

На месте происшествия работают полицейские и кинологи со служебными собаками, которые проводят осмотр здания.

Сейчас решение об эвакуации людей не принято.

Как сообщал УНН, 26 апреля неизвестные заминировали здание Одесского городского совета, где проходило заседание.

На месте работали сотрудники взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, работники ГСЧС в Одесской области и кинологическая служба.