В Николаеве "заминировали" ОГА
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня во время сессии Николаевского областного совета в полицию поступила информация о заминировании здания Николаевской облгосадминистрации, в которой проводится заседание. Данную информацию корреспонденту УНН подтвердили в патрульной полиции Николаева.
На месте происшествия работают полицейские и кинологи со служебными собаками, которые проводят осмотр здания.
Сейчас решение об эвакуации людей не принято.
Как сообщал УНН, 26 апреля неизвестные заминировали здание Одесского городского совета, где проходило заседание.
На месте работали сотрудники взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, работники ГСЧС в Одесской области и кинологическая служба.