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В Миколаєві кількість чергових лікарів на час негоди буде збільшено вдвічі

В Миколаєві кількість чергових лікарів на час негоди буде збільшено вдвічі

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. В Миколаєві кількість чергових лікарів на час очікуваної сніжної негоди на різдвяні свята буде збільшено вдвічі. Про це йшла мова під час сьогоднішньої наради в мерії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської міської ради.

Зустрічати негоду, яку синоптики обіцяють на різдвяні свята, міська влада обіцяє у всеозброєнні.

Голови районних адміністрації прозвітували про те, що договори на прибирання снігу укладені, сіль для посипання тротуарів закуплена.

В центрі міста для очищення доріг від снігу будуть використовувати протиожеледний реагент “Бішофіт”. Затверджено план-графік прибирання магістральних вулиць. Дороги до важливих об’єктів, таких як лікарні, пологові будинки і хлібозавод, будуть розчищені в першу чергу.

Начальник міського управління охорони здоров’я Лариса Дергунова заявила, що кількість чергових лікарів у лікарнях на час стихії буде збільшено вдвічі.

Міський голова Олександра Сєнкевич закликав автомобілістів без потреби не виїжджати, не паркувати автомобілі вздовж узбіч доріг, щоб дорожні служби могли безперешкодно виконувати снігоочисні роботи.

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