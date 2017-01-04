В Николаеве количество дежурных врачей на время непогоды будет увеличено вдвое
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. В Николаеве количество дежурных врачей на время ожидаемой снежной стихии на рождественские праздники будет увеличено вдвое. Об этом шла речь во время сегодняшнего совещания в мэрии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.
Встречать непогоду, которую синоптики обещают на рождественские праздники, городские власти обещают во всеоружии.
Главы районных администрации отчитались о том, что договоры на уборку снега заключены, соль для посыпки тротуаров закуплена.
В центре города для очистки дорог от снега будут использовать противогололедный реагент "Бишофит". Утвержден план-график уборки магистральных улиц. Дороги к важным объектам, как больницы, родильные дома и хлебозавод, будут расчищены в первую очередь.
Начальник городского управления здравоохранения Лариса Дергунова заявила, что количество дежурных врачей в больницах на время стихии будет увеличено вдвое.
Мэр Александра Сенкевич призвал автомобилистов без надобности не выезжать, не парковать автомобили вдоль обочин дорог, чтобы дорожные службы могли беспрепятственно выполнять снегоочистительные работы.