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В Николаеве количество дежурных врачей на время непогоды будет увеличено вдвое

В Николаеве количество дежурных врачей на время непогоды будет увеличено вдвое

Киев • УНН

 • 7810 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. В Николаеве количество дежурных врачей на время ожидаемой снежной стихии на рождественские праздники будет увеличено вдвое. Об этом шла речь во время сегодняшнего совещания в мэрии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

Встречать непогоду, которую синоптики обещают на рождественские праздники, городские власти обещают во всеоружии.

Главы районных администрации отчитались о том, что договоры на уборку снега заключены, соль для посыпки тротуаров закуплена.

В центре города для очистки дорог от снега будут использовать противогололедный реагент "Бишофит". Утвержден план-график уборки магистральных улиц. Дороги к важным объектам, как больницы, родильные дома и хлебозавод, будут расчищены в первую очередь.

Начальник городского управления здравоохранения Лариса Дергунова заявила, что количество дежурных врачей в больницах на время стихии будет увеличено вдвое.

Мэр Александра Сенкевич призвал автомобилистов без надобности не выезжать, не парковать автомобили вдоль обочин дорог, чтобы дорожные службы могли беспрепятственно выполнять снегоочистительные работы.

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