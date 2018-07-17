В метрополітені розповіли, скільки поїздок придбали кияни перед подорожчанням проїзду

"Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок. З них 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок за тарифом 4,5 грн", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 14 липня, в суботу, проїзд у метрополітені подорожчав з 5 до 8 гривень за поїздку. Так само підвищилась вартість на проїзд у трамваях та тролейбусах.



Як повідомляв УНН, за день до подорожчання на станціях київського метро утворились великі черги з охочих поповнити свої картки перед подорожчання. Максимальна кількість поїздок, які можна було купити обмежена - 100.



