В метрополитене рассказали, сколько поездок приобрели киевляне перед подорожанием проезда
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В последний день перед подорожанием проезда киевляне приобрели 5 млн 971 тыс. 525 поездок. Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 млн 971 тыс. 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тыс. 800 поездок по тарифу 4,5 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля, в субботу, проезд в метрополитене подорожал с 5 до 8 гривен за поездку. Так же повысилась стоимость на проезд в трамваях и троллейбусах.
Как сообщал УНН, за день до подорожание на станциях киевского метро образовались большие очереди из желающих пополнить свои карточки перед подорожания. Максимальное количество поездок, которые можно было купить ограничено - 100.