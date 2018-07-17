В метрополитене рассказали, сколько поездок приобрели киевляне перед подорожанием проезда

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 млн 971 тыс. 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тыс. 800 поездок по тарифу 4,5 грн", - говорится в сообщении.



Напомним, 14 июля, в субботу, проезд в метрополитене подорожал с 5 до 8 гривен за поездку. Так же повысилась стоимость на проезд в трамваях и троллейбусах.



Как сообщал УНН, за день до подорожание на станциях киевского метро образовались большие очереди из желающих пополнить свои карточки перед подорожания. Максимальное количество поездок, которые можно было купить ограничено - 100.



