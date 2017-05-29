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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В мережі з’явився трейлер фільму про молодого Волан-де-Морта

Київ • УНН

 • 13029 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Студія Triangle на своєму каналі YouTube опублікувала трейлер фільму “Волан-де-Морт: Коріння спадкоємця”, який розповість про долю Тома Реддла після випуску з Хогвартса, передає УНН.

В мережі з’явився трейлер фільму про молодого Волан-де-Морта

Творці картини заявляють про те, що хочуть розповісти історію перетворення Тома Реддла на Волан-де-Морта, а гроші на виробництво картини вони збирають через Kickstarter.

Студія Triangle зазначає, що у неї є дозвіл від Warner Bros., яка володіє правами на Гаррі Поттера.

За сюжетом фільму, спадкоємиця Годрика Ґрифіндора Гриша МакЛаген розслідує вбивство багатої чарівниці, яку вбив Том Реддл для того, щоб викрасти чашу Пенелопи Пуффендуй.

Як повідомляв УНН, приквел до “Гаррі Поттера” викрали у Бірмінгемі.

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