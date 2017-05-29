В сети появился трейлер фильма о молодом Волан-де-Морте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Студия Triangle на своем канале YouTube опубликовала трейлер фильма "Волан-де-Морт: Корни наследника", который расскажет о судьбе Тома Реддла после выпуска из Хогвартса, передает УНН.
Создатели картины заявляют о том, что хотят рассказать историю превращения Тома Реддла на Волан-де-Морта, а деньги на производство картины они собирают через Kickstarter.
Студия Triangle отмечает, что у нее есть разрешение от Warner Bros., которая владеет правами на Гарри Поттера.
По сюжету фильма, наследница Годрика Гриффиндора Гриша МакЛаген расследует убийство богатой волшебницы, которую убил Том Реддл для того, чтобы похитить чашу Пенелопы Пуффендуй.
Как сообщал УНН, приквел к “Гарри Поттеру” похитили в Бирмингеме.