У мережі з'явилося нове відео пожежі в ТЦ "Зимова вишня"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ігор Востріков - житель Кемерово, який втратив під час пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерові трьох дітей, дружину і сестру, розмістив в мережі новий запис з камери спостереження, на якому видно початок пожежі. Відповідне відео опубліковано на відеохостингу YouTube, передає УНН.
На відео видно початок евакуації і те, як дівчина відкрила двері в "червоний зал", але нічого не повідомила його відвідувачам про пожежу. У людей в інших залах було трохи більше часу для того, щоб зорієнтуватися в ситуації і почати залишати ТЦ.
Як повідомляв УНН, 25 березня у Кемерово сталася пожежа. За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.