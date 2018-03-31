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У мережі з'явилося нове відео пожежі в ТЦ "Зимова вишня"

Київ • УНН

 • 30554 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Ігор Востріков - житель Кемерово, який втратив під час пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерові трьох дітей, дружину і сестру, розмістив в мережі новий запис з камери спостереження, на якому видно початок пожежі. Відповідне відео опубліковано на відеохостингу YouTube, передає УНН.

На відео видно початок евакуації і те, як дівчина відкрила двері в "червоний зал", але нічого не повідомила його відвідувачам про пожежу. У людей в інших залах було трохи більше часу для того, щоб зорієнтуватися в ситуації і почати залишати ТЦ.

Як повідомляв УНН, 25 березня у Кемерово сталася пожежа. За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб. 

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