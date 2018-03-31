В сети появилось новое видео пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

На видео видно начало эвакуации и то, как девушка открыла двери в "красный зал", но ничего не сообщила его посетителям о пожаре. У людей в других залах было немного больше времени для того, чтобы сориентироваться в ситуации и начать покидать ТЦ.

Как сообщал УНН, 25 марта в Кемерово произошел пожар. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.