В мережі з’явились зображення смартфону від компанії Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В мережі з’явились перші зображення майбутнього смартфону від компанії Tesla. Про це з посиланням на агентство GizChina повідомляє УНН.
За інформацією видання, смартфон матиме дисплей без рами розміром приблизно 6 дюймів і суцільний виріз для передньої камери та динаміка.
Основна камера, яка розміщуватиметься в куті, можливо, буде подвійною. Крім того, на задній панелі є логотип Tesla.
Отвір для сканера відбитків пальців на панелі відсутній. Дані про технічні характеристики, вартість та дату випуску смартфона невідомі.
Нагадаємо, Національна транспортна стратегія до 2030 року "Drive Ukraine 2030" передбачає будівництво в Україні Tesla Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей та сонячних панелей.